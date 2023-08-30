Росгосцирк выделил 200 млн рублей на ремонт цирка в Челябинске

В разработанном проекте капитального ремонта здания произошли корректировки, которые должны пройти государственную экспертизу

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Цирк в Челябинске, ремонт которого начался в 2019 году и должен был завершиться к началу саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в 2020 году, получил федеральное финансирование в размере 200 млн рублей в текущем году. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры Челябинской области Дмитрий Столбов.

Здание цирка в Челябинске было построено в 1980 году, с тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.

"В данный момент ремонт здания цирка в Челябинске находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Министерство культуры региона также находится в диалоге с Росгосцирком, этот диалог посвящен тому, чтобы цирк в Челябинске отремонтировали максимально быстро. Новость заключается в том, что на этот год Росгосцирк выделил 200 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в разработанном проекте капитального ремонта здания произошли корректировки, которые должны пройти государственную экспертизу. "В дальнейшем руководство области планирует провести переговоры с Министерством культуры Российской Федерации о выделении других сумм для скорейшего окончания ремонта", - пояснил Столбов.

Он отметил, что точная стоимость работ пока не известна, но явно превысит 1 млрд рублей. Предварительный срок окончания работ - 2025 год.

Здание цирка в Челябинске уникально тем, что имеет два манежа (один предназначен для выступлений, а второй - для тренировок). Рассчитано на 1 814 зрителей. Кресла в зале расположены в виде амфитеатра и разделены на четыре сектора, получивших цветовые обозначения (красный, синий, зеленый, желтый) по предложению народного артиста СССР Юрия Никулина.