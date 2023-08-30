В Петербурге началась активная фаза строительства "ИТМО Хайпарка"

В честь этого прошла торжественная церемония закладки первого камня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Активная фаза строительства "ИТМО Хайпарк" началась на территории города-спутника Южный в Петербурге. В честь этого прошла торжественная церемония закладки первого камня, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня поставлена задача президентом кардинально обновить инфраструктуру высшего образования. Вы знаете про 25 кампусов, 17 из которых уже строится, и я рад, что в число этих кампусов входит кампус одного из лидеров системы высшего образования - университета ИТМО. <...> ИТМО - университет с очень нестандартным подходом ко всем базовым процессам - и к образованию, и к исследованиям, и к выстраиванию отношений с партнерами, это университет-лидер, на которого смотрят и равняются", - сказал во время торжественной церемонии глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В "ИТМО Хайпарк" почти завершены работы по созданию инженерных коммуникаций, в ближайшее время появится улично-дорожная сеть, началось возведение первых корпусов - учебного и общежития.

В нем будут учиться около 4 тыс. студентов и аспирантов, работать 12 тыс. специалистов. Это сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять современные технологии", - добавил губернатор города Александр Беглов.

Как отметил ректор ИТМО Владимир Васильев, на территории соберутся исследователи, которые будут создавать продукты и услуги мирового уровня. "Вчера на заседании научного совета мы приняли решение, что уже сейчас в наступающем учебном году не только стройка будет, а мы начинаем реализовывать программу по подготовке команд, стартапов, которые будут создавать эти продукты на этой территории", - сказал он.

"ИТМО Хайпарк" - научно-образовательный и инновационный центр на базе университета ИТМО, который строится в Пушкинском районе Петербурга. Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов, а также Технологической долины с бизнес-парком для компаний. Общая площадь территории - 86 га, из них 140 тыс. кв. метров займут объекты научной и инновационной инфраструктуры, еще 183 тыс. кв. метров - общежития, учебный корпус, инфраструктура для студентов, научные центры и другие объекты. В состав нового кампуса войдут три научных центра, где будут работать порядка 50 научных лабораторий и пять инновационных производств. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус и два корпуса общежитий, запланирована на конец 2025 года.