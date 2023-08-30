В Мурманской области появился первый сертифицированный арктический пляж

Он расположился на берегу озера Каненътьявр

МУРМАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Первый сертифицированный пляж, оборудованный в соответствии с ГОСТ и одобренный Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС), открылся в Мурманской области. Об этом сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова в своем Telegram-канале.

Арктический пляж расположился на берегу озера Каненътьявр, на 49-м км Серебрянского шоссе, недалеко от Мурманска.

"В регионе появился первый сертифицированный арктический пляж. "Аврора-пляж" оборудован спасательной вышкой, системой оповещения, душем и раздевалкой. Площадка соответствует требованиям ГОСТ и одобрена Государственной инспекцией по маломерным судам", - написала Кузнецова.

Она отметила, что проект был реализован в рамках стратегического плана "На Севере - жить" и нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Хоть купальный сезон у нас и небольшой, площадка может стать отличным местом для отдыха и наблюдения за северным сиянием", - добавила Кузнецова.