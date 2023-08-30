В Кузбассе создали два образовательных кластера для подготовки металлургов и шахтеров

Студенты будут заниматься по программам, составленным совместно с производственниками

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Образовательно-производственные кластеры "Пролом" и "Профгоризонты" запускают в Кемеровской области по федеральному проекту "Профессионалитет". В них будут готовить специалистов для предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кузбасс стал одним из 42 пилотных регионов страны, где идет реализация проекта "Профессионалитет". В новых образовательных кластерах будут готовить специалистов для опорных отраслей региона. Это новый уровень профобразования. Студенты будут заниматься по программам, составленным совместно с производственниками, то есть из колледжа они выйдут специалистами с навыками, необходимыми предприятию-заказчику", - привели в пресс-службе слова губернатора Сергея Цивилева.

Уточняется, что базой для кластера "Пролом" станет Новокузнецкий горнотранспортный колледж, где будут готовить кадры для металлургической отрасли. Базовым предприятием выступает Сибирская горно-металлургическая компания, которая выделила на оснащение лабораторий 35 млн рублей. Также угольная компания "СУЭК-Кузбасс" направила 20 млн рублей на обновление материально-технической базы Киселевского горного техникума, где запускается кластер "Профгоризонты".

В прошлом учебном году было запущено два образовательных кластера - "Цифровая металлургия Кузбасса" и "Железнодорожник Кузбасса". В 2024 году на базе учреждений СПО Кузбасса откроют еще четыре кластера: "Кузница машиностроения", "Гостеприимный Кузбасс", "Педагогическая фабрика", "Кузбасс безопасный". Таким образом, в формате сетевого взаимодействия в проекте "Профессионалитет" будут участвовать 23 техникума и колледжа области.