В Петербурге открыли выставку детских рисунков о блокаде, отобранных из 45 тыс. заявок

Мероприятие приурочено к приближающейся дате 80-летия со дня освобождения Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Выставку детских рисунков, посвященных жизни в блокадном Ленинграде, открыли на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Для организации выставки был проведен всероссийский конкурс, на который было прислано 45 тыс. работ из 65 регионов страны, само мероприятие приурочено к приближающейся дате 80-летия со дня освобождения Ленинграда от блокады, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году у нас приняли в конкурсе 45 тыс. работ. От 80-летия прорыва блокады Ленинграда в 1943 году мы плавно переходим к празднованию 80-летия со дня полного освобождения города. Сам конкурс - очень важное событие в части сохранения исторической памяти и просвещения детей. Самое главное - это большая вовлеченность по всей стране. Это количество участников мы можем кратно увеличивать, потому что, как минимум, в два раза больше человек так или иначе были связаны с подготовкой рисунков", - рассказал ТАСС куратор проекта Семен Федосенко на открытии выставки.

Сам всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного блокаде Ленинграда, был проведен по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В прошлом году на конкурс было подано около 400 работ, в 2023 году проект вышел на новый уровень. В апреле в Совете Федерации прошла церемония награждения детей, выступивших авторами лучших рисунков.

Для экспонирования было отобрано около 40 картин. Проект представляет собой не просто рисунки - это мультимедийная выставка, на которой каждая картина сопровождается живыми аудио-историями, связанными с жизнью блокадного Ленинграда. Прослушать каждую из них можно по QR-кодам, сопровождающим рисунки.

Федосенко также рассказал ТАСС, что в рамках проекта готовится музыкальный спектакль о жизни блокадного Ленинграда, который планируется представить на одной театральных площадок Петербурга в ноябре этого года. Сама выставка на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи продлится до конца сентября этого года.