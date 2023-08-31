В Забайкалье бездомных собак будут отправлять на пожизненное содержание в приюты

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Госветслужбы региона, на это потребуется свыше 140 млн рублей

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Бездомных собак в Забайкальском крае теперь будут отправлять на пожизненное содержание в приюты, на это потребуется свыше 140 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Госветслужбы региона.

"Финансирование на пожизненное содержание животных будет выделено из краевого бюджета. Дополнительная потребность - чуть более 140 млн рублей. Письмо направлено в краевой минфин. Сроки выделения средств неизвестны", - рассказали в ведомстве.

Изменения в нормативные документы о содержании собак были внесены по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова. Ранее после отлова и стерилизации на улицы выпускали всех неагрессивных животных. Теперь же выпускать из приюта будут только небольшие особи не более 25 сантиметров в холке.

В Госветслужбе уточнили, что сейчас в приютах Забайкалья насчитывается почти 2,5 тыс. мест для собак. Из них более 1,5 тыс. находятся в Чите. В этом году планируется расширение трех приютов и строительство еще одного.

Проблема контроля за бездомными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе ввели режим повышенной готовности, однако проблема сохранилась - в декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В апреле этого года в Чите вновь ввели режим повышенной готовности из-за учащения случаев нападения собак на людей. Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обращался к депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство, разрешив усыплять гуманным способом "невостребованных животных".

Госдума на пленарном заседании в июле приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет регионам право устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Регионы могут принять законодательные акты, которые позволят им не учитывать методические указания, утвержденные кабмином РФ, при установлении порядка обращения с бездомными животными.