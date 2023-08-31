В Чите считают, что в городе не хватит приютов для пожизненного содержания собак

Руководитель администрации города Инна Щеглова также отметила, что на данный момент полностью не разработаны документы, которые регламентируют обращение с бездомными животными

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Количества имеющихся приютов в Чите не хватит для пожизненного содержания бездомных собак, как того требуют новые правила. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель администрации города Инна Щеглова.

"Вообще весь объем бездомных собак никто никогда не считал. Я могу только ориентироваться на те объемы, которые мы отлавливали. С января [в Чите] 1,8 тыс. собак отловлено, стерилизовано и выпущено в среду обитания. Я уже сейчас осознаю, что мощностей у подрядчика не хватит. И нужно делать дополнительное строительство, продумывать этот вопрос непосредственно", - сказала Щеглова.

По ее словам, на данный момент полностью не разработаны документы, которые регламентируют обращение с бездомными животными. Не определены источники финансирования, средства не доведены до субъектов. При этом заявок на отлов собак в городе поступает много.

"Заявок [на отлов собак] огромное количество. Отлавливать - отлавливаем. Пока у нас финансовых ресурсов хватает их содержать. Я думаю, как раз средств хватит до того момента, как определятся с источником финансирования", - добавила Щеглова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Госветслужбы Забайкалья, в Чите действуют два приюта на 600 и 1 050 мест.

В конце августа в Забайкалье внесли изменения в нормативные документы о содержании безнадзорных животных. Ранее после отлова и стерилизации их возвращали на улицы. Теперь же собаки будут содержаться в приютах пожизненно. Исключение составляют мелкие особи до 25 см в холке.

Проблема бездомных собак

Проблема контроля за бездомными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе ввели режим повышенной готовности, однако проблема сохранилась - в декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В апреле этого года в Чите вновь ввели режим повышенной готовности из-за учащения случаев нападения собак на людей. Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обращался к депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство, разрешив усыплять гуманным способом "невостребованных животных".

Госдума на пленарном заседании в июле приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет регионам право устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Регионы могут принять законодательные акты, которые позволят им не учитывать методические указания, утвержденные кабмином РФ, при установлении порядка обращения с бездомными животными.