В Якутии модернизацию аэропорта Полярный намерены завершить в 2024 году

Обновление аэродромной инфраструктуры проводится по федеральному проекту "Развитие региональных аэропортов"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Модернизация аэродромной инфраструктуры аэропорта Полярный в Якутии будет завершена в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Обновление взлетно-посадочной полосы потребовалось из-за износа существующего покрытия. Полностью модернизация аэродромной инфраструктуры будет завершена в 2024 году. Благодаря этому повысится уровень летной безопасности аэропорта и комфорт пассажиров. Воздушная гавань будет соответствовать международным требованиям и оснащена современным светосигнальным и метеооборудованием", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что завершены работы по реконструкции части взлетно-посадочной полосы длиной 1,5 тыс. м.

По словам гендиректора ФКУ "Ространсмодернизация" Игоря Гурова, на данный момент ФКУ "Ространсмодернизация" ведет реконструкцию аэродромной инфраструктуры в 10 аэропортах Якутии. В прошлом году были завершены работы в аэропортах Белая Гора, Сангар, Хандыга и Депутатский. В этом году будут переданы в эксплуатацию еще четыре объекта: международный аэропорт Якутск, а также Усть-Нера, Вилюйск и Черский.

Обновление аэродромной инфраструктуры проводится по федеральному проекту "Развитие региональных аэропортов", который входит в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.