В Нижнем Новгороде подготовили котлован на площадке по строительству новой станции метро

Губернатор области Глеб Никитин также сообщил, что район станция метро "Сенная" станет хорошим транспортно-пересадочным узлом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Котлован для тоннелепроходческого щита подготовили на площадке по строительству новой станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Глеб Никитин.

"По большому счету, котлован для тоннелепроходческого щита уже, по сути, закончен здесь, на "Сенной", а на строительной площадке номер один - на улице Горького - забито уже 100% свай", - сказал Никитин.

Он отметил, что район станция метро "Сенная" станет хорошим транспортно-пересадочным узлом. Отсюда можно будет пересесть на канатную дорогу, ведущую через Волгу в город Бор. Рядом располагается исторический центр и Нижегородский кремль. Кроме того, отсюда на выезд из города ходит общественный транспорт.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий. На Автозаводской располагаются 11 станций. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в нагорной части города. Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в заречной части Нижнего Новгорода.

Продление Автозаводской линии предполагается за счет появления станций "Площадь Свободы" и "Сенная". В последний раз станцию метро в Нижнем Новгороде открывали в июне 2018 года на Стрелке.