Ульяновские льготники смогут возместить расходы на капремонт до 2025 года включительно

Воспользоваться льготой смогут одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие 70 (80) лет

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Заксобрание Ульяновской области продлило срок компенсации расходов на капремонт для льготных категорий граждан до 2025 года включительно. Соответствующее решение принято на очередном заседании областного парламента.

"Выплата ежемесячной компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, будет действовать до 2025 года включительно. <...> Соответствующее решение принято 31 августа на заседании Законодательного cобрания Ульяновской области", - говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Воспользоваться льготой смогут одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие 70 (80) лет, в том числе имеющие инвалидность. Она также будет распространяться на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилых помещений.

В бюджете Ульяновской области на реализацию этой меры поддержки на последующие два года предусмотрено более 36 млн рублей.