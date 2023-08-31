Дополнительные двухэтажные поезда запустят между Казанью и Москвой в сентябре

Такие поезда адаптированы для маломобильных пассажиров

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Дополнительные поезда свяжут Казань и Москву в сентябре. Каждый состав будет сформирован из 14 двухэтажных вагонов, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

"Дополнительные поезда отправятся из Москвы 5 и 12 сентября в 19:08 и прибудут в Казань 6 и 13 сентября соответственно в 07:50. Из Казани поезда отправятся 6 и 13 сентября в 16:55, прибудут в Москву 7 и 14 сентября в 05:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.