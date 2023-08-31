Держатели социальной карты "Уралочка" будут получать скидку на проезд в Екатеринбурге

Предложение будет действовать до 31 декабря 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Держатели банковских карт "Мир" и единых социальных карт (ЕСК) "Уралочка", загруженных в смартфон, будут получать скидку на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге. Предложение будет действовать до 31 декабря 2023 года и станет подарком к 300-летнему юбилею города, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга и других городов Свердловской области по банковским картам "Мир" и "Уралочка", загруженным в смартфон, подешевеет на 8 рублей с 1 сентября 2023 года. Предложение будет действовать до 31 декабря 2023 года. <…> Акция распространяется на поездки в метро и наземном транспорте: троллейбусах, трамваях и автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в акции участвуют все карты "Мир", в том числе выпущенные онлайн в приложении банка, без пластикового носителя. Основное условие применения скидки - оплата телефоном. "Мы надеемся, что в этот раз акция также поможет жителям значительно сэкономить. Тем более что по случаю 300-летия Екатеринбурга мы распространили предложение абсолютно на все виды общественного транспорта", - цитируют в пресс-службе директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Марию Точилову.

ЕСК была введена в Свердловской области в конце августа 2020 года. Она доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. С помощью карты жители смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи в интернет-банке, пользоваться скидками и специальными предложениями. Мобильное приложение будет координировать работу ЕСК.