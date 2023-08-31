В рабочем поселке под Новосибирском раньше срока достроили крупную поликлинику

Сейчас идет оснащение медучреждения

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Строительство поликлиники в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области для оказания медпомощи 40 тыс. человек завершено раньше срока. Сейчас идет оснащение медучреждения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Краснообск проконтролировал ход работ по оснащению новой поликлиники смешанного типа ГБУЗ "Новосибирская клиническая центральная районная больница". Получить современные медицинские услуги в новой больнице смогут более 40 тыс. жителей Новосибирской области. Здание находится на этапе сдачи заказчику. В помещениях устанавливается высокотехнологичное современное отечественное оборудование - этот процесс завершится к 1 декабря. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве региона отметили, что объект сдается с опережением запланированного срока ввода в эксплуатацию. Изначально ввод был запланирован на 2024 год. Режим работы нового медучреждения будет двухсменным, шесть дней в неделю; режим работы травмпункта - ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала. Недостающие вакансии планируется закрыть по программе "Земский доктор".

Поликлиника построена в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области". Работы начались в 2022 году.

Пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в регионе в 2021 году. За это время планируется построить, реконструировать или капитально отремонтировать 43 объекта, приобрести для медицинских организаций 425 автомобилей и более 2,2 тыс. единиц нового медоборудования.

Краснообск - самое крупное муниципальное образование Новосибирского района, расположенное в западной части Новосибирской области в 23 километрах от Новосибирска. Численность населения превышает 29 тыс. человек. На его территории располагаются институты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН.