Этнографы узнали о желании молодых представителей народа саамов изучать родной язык

Причины, по которым больше половины финно-угров Кольского полуострова от 21 до 35 лет интересуются саамским языком, не установлены

ТАСС, 31 августа. Больше половины молодых представителей финно-угорского народа саамов, проживающих на Кольском полуострове, желают изучать родной язык и культуру, в отличие от своих соплеменников в Норвегии. Об этом рассказали в пресс-службе научной экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77".

"Выяснилось, что более половины молодых саамов от 21 до 35 лет готовы изучать родной язык, как только появится возможность. А вот причины, по которым они готовы учиться и обучать своих детей, как раз изучаются, систематизируются", - сообщили в пресс-службе.

"Мы ожидали большего пессимизма от молодежи, ведь, по проведенным недавно в Норвегии опросам, норвежские саамы не готовы навязывать детям родной язык и культуру. Они предпочитают давать им образование, включающее английский, китайский или другие "торговые" языки, но не родной", - отметила этнограф Олеся Полунина.

В мире живут до 80 тыс. саамов, более половины из них - в Норвегии. В России проживают до 2 тыс. саамов, в основном в Мурманской области.

Как пояснили в пресс-службе экспедиции, саамский язык пока не преподают в российских школах из-за трудностей с утверждением кириллического алфавита и составлением учебной программы. Тем не менее общественные организации саамов уже в этом году намерены утвердить один из вариантов алфавита.

Участников экспедиции также интересовало отношение саамов к национальным верованиям. В пресс-службе рассказали, что часть саамов проявляет интерес к наличию на полуострове традиционных шаманов в качестве людей, которые "делают возможной связь с миром и знаковой системой предков".

Об экспедиции

"Чистая Арктика - Восток-77" - крупнейшая по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований Севера. Всего в ней будет 77 партий, за год около 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества проведут свыше 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тыс. км. Одной из задач экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.