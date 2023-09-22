Мадонна из осколков. Как донецкий кузнец превращает оружие в скульптуры

Кузнеца Виктора Михалева знают не только в Донецкой Народной Республике, но и за ее пределами. В его мастерской побывали десятки людей — от простых работяг до известных деятелей культуры, искусства, политики и бизнеса. Вот уже почти девять лет Виктор Петрович создает свои работы из гильз, артиллерийских осколков и других совсем не мирных материалов. Так, в буквальном смысле перековывая мечи на орала, он пытается отразить в скульптуре то, что уже много лет переживает Донбасс

"Перековать мечи…"

То, что здесь живет скульптор, понимаешь еще на подходах к дому: массивные ворота украшают выкованные мастером виноградные гроздья, а в центре калитки — инициалы его самого, МВП.

Виктор Михалев родился в 1962 году. Сколько помнит себя, всегда любил рисовать, родители, заметив способности сына, отдали его заниматься в художественную студию. Но после школы пришлось осваивать профессию, с искусством не связанную: он поступил в профессиональное техническое училище в Макеевке на специальность "электрогазосварщик".

Затем была служба в армии — в специальной моторизированной части МВД. Когда вернулся, несколько лет работал в шахте, а после много лет — сварщиком в электросети в Донецке.

Гильзы, осколки от артиллерийских снарядов с 2015 года стали ключевым материалом для работ Михалева © Галина Зверева/ ТАСС

К своему увлечению искусством вернуться получилось только в 2000 году. Сначала использовал обычный металл, прутья и проволоку. А в самый трудный период, когда начались сильные обстрелы региона со стороны ВСУ с применением танковой бронетехники, тяжелой и реактивной артиллерии и регион был экономически заблокирован (в 2014 году ВСУ перекрыли поставки продуктов питания, прекратили пенсионные и социальные выплаты, выплату заработной платы, в результате чего многие жители остались без средств к существованию), Михалева, как он считает, спасла молитва.

"Я просил Господа: "Боже, дай мне возможность творить из ничего". Спустя время, в 2015 году, ко мне в гости заехал мой знакомый ополченец. Он послушал меня и уже на следующий день привез целую кучу гильз, осколков от артиллерийских снарядов. Они и стали ключевым материалом всех моих работ. Стало понятно и то, что именно должно рождаться из такого специфического материала", — вспоминает Михалев.

Так и пошло: события, происходящие в ДНР, художник отражает с помощью гильз, крупных осколков от артиллерийских и реактивных снарядов, частей пулеметов крупного калибра, пластин бронежилетов, вышедшиех из строя автоматов и металлических касок.

Город миллиона роз

За годы работы Виктор Михалев создал сотни произведений. Почти во всех — роза, которая долгие годы считалась символом Донецка. В прежние времена столицу Донбасса даже называли "городом миллиона роз".

Двор Михалева напоминает музей кузнечного искусства под открытым небом. Кованая чайная беседка с самоварами и лампами, уличные подсвечники и множество скульптур. У каждой — своя история.

Почти во всех произведениях Михалева можно видеть розу, которая долгие годы считалась символом Донецка © Галина Зверева/ ТАСС

"Смотри, это же горловская Мадонна, — делится Виктор Петрович. — Помню, как увидел этот сюжет в новостях: сначала показали идущих по парку маму с дочкой, а потом — их тела после артобстрела. Узнав об этой ужасной трагедии, я решил создать такую композицию: мама в развевающемся платьице прижимает к себе ребенка, стараясь защитить его, а у их ног — снаряд". Осколки в ногах Мадонны — настоящие.

Скульптура "Горловская Мадонна" © Галина Зверева/ ТАСС

По словам Михалева, каждая трагедия, связанная с гибелью в Донбассе детей, затем воплощается в скульптуру, материалом для которой служат прилетевшие с украинских позиций снаряды. "Когда случается такое горе и гибнут дети, я чаще делаю подсвечники с тематической картинкой. Но всегда вокруг разыгравшейся трагедии расцветают розы, как символ надежды на то, что все обязательно будет хорошо", — поясняет кузнец.

В мастерской

Свою кузницу художник считает почти святыней. На первый взгляд помещение и правда напоминает церквушку: в центре — купол, под ним — огромная кованая люстра, тоже сделанная мастером. На стенах — иконы и фотографии кузнеца с теми, кто в разное время приезжал сюда, чтобы увидеть его работы. В мастерской пахнет железом и краской, всюду — горы вышедших из строя автоматов, пулеметов, стреляных гильз от снарядов.

Михалев говорит, что за девять лет работы использовал не менее 5 т снарядов, отработанной воинской амуниции и стрелкового оружия.

© Галина Зверева/ ТАСС

"Какие только "сюрпризы" мне не привозили люди для работы. Раньше это было вооружение преимущественно советского образца. Сейчас в основном — остатки от натовского вооружения: гранатометы, "мухи" (реактивные противотанковые гранаты — прим. ТАСС), автоматы и пистолеты производства стран НАТО. Сейчас лежит несколько крупнокалиберных снарядов", — сказал Михалев. Он пока не решил, что сделает из этих трофеев.

Ученики мастера

Нередко соавторами именитого скульптора становятся дети, которые охотно берут у него уроки кузнечного мастерства. Увлечение поддерживают и родители юных ремесленников, которые из-за боевых действий вынуждены учиться, не покидая своих домов.

Один из учеников скульптора за работой © Галина Зверева/ ТАСС

"Это и развлечение, и отвлечение, и новые навыки, и возможность пообщаться вне гаджетов. Я уже не говорю о развитии творческой жилки", — уверен мастер.

Вместе с детьми он создавал одну из своих последних работ — подарок, кторый он надеется преподнести врио главы ДНР Денису Пушилину. Композиция посвящена Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 8 сентября. В качестве материала использовали обмотанный пулеметной лентой латунный артиллерийский снаряд, основание которого украшено буквой Z — одним из символов специальной военной операции.

Ждут своего часа в мастерской художника и "Поющие шахматы" — так называется композиция, которую Михалев выполнил в подарок для президента РФ Владимира Путина. Композиция представляет собой мраморный шахматный стол на резных кованых ножках. Каждая фигура — колокольчик, увенчанный коваными фигурами великих полководцев. "Их будущий обладатель — игрок мирового уровня", — сказал Михалев.

Здесь же и любимая художником роза, которая, как объясняет он, всегда символизирует возрождение, начало новой жизни. "Дениса Владимировича Пушилина знаю давно, еще с 2014 года. Он стал одним из символов противостояния Донбасса и сейчас помогает региону двигаться в новую жизнь", — добавляет скульптор.

Скульптурой "Балерина" автор стремился подчеркнуть, что даже во время военных действий людям необходимы красота и искусство © Галина Зверева/ ТАСС

В числе его работ — арка в память о погибших под обстрелами со стороны ВСУ детях региона на Алее ангелов, куст роз в память о погибшем в ноябре 2022 года в центре Донецка волонтере Марии Пироговой, композиция у подножия мемориала "Саур-Могила" в память о военных событиях 2014 года и еще десятки работ как в Донецке, так и за его пределами.

Мало кто остается равнодушен к креативному подходу кузнеца, чьи работы стали лучшим подарком даже для искушенных ценителей. "Я смотрю на результаты своего труда и понимаю, что не мы пишем историю, но мы помогаем ее зафиксировать", — считает Михалев.

Галина Зверева