На склоне горы Чугуш впервые за последние 50 лет зафиксировали массовое повреждение берез

Деревья повредили ложногусеницы полосатого ольхового пилильщика

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Ученые впервые за последние 50 лет зафиксировали массовое повреждение берез на самой высокой горе в Адыгее - Чугуш в Сочинском высокогорье. Деревья повредили ложногусеницы ольхового пилильщика, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка.

"В ходе совместных исследований субальпийских березняков сотрудниками лаборатории геоботаники Ботанического института РАН (Санкт-Петербург) и научного отдела Сочинского национального парка выявлено массовое повреждение берез на склоне горы Чугуш. Листья полностью съедены личинками насекомых, внешне напоминающих гусениц бабочек. Энтомологи Зоологического института РАН и Всероссийского НИИ защиты растений выяснили, что березы объедены ложногусеницами полосатого ольхового пилильщика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие повреждения деревьев впервые зафиксированы на Западном Кавказе за почти полувековой период наблюдений. Так, на нижнем пределе распространения березы листья на деревьях съедены полностью, выше по склону горы у деревьев объедены целиком нижние ветви.

Ученые констатировали, что вредители различных древесных пород (самшита, каштана, дуба), ранее характерные для нижнегорья, теперь появились и в высокогорье. Масштаб ущерба еще предстоит установить, а выживут ли березы после нашествия вредителей - станет понятно лишь весной 2024 года.

Полосатый ольховый пилильщик распространен на Урале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. На Кавказе этот вид отмечался ранее крайне редко.