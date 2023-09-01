В арктическом университете появился арт-объект ко Всемирному фестивалю молодежи

На нем разместили специальный QR-код, который позволяет студентам мгновенно подать заявку на участие

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Арт-объект к предстоящему Всемирному фестивалю молодежи открыли в главном корпусе Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске. На нем разместили специальный QR-код, который позволяет студентам мгновенно подать заявку на участие, сообщили в пресс-службе вуза.

"Сегодня мы открываем арт-объект, посвященный Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в 2024 году в Сочи. <...> Уже сейчас каждый может подать заявку на участие в фестивале, а желающие стать волонтерами могут обратиться в университетский волонтерский центр, где помогут правильно подготовить документы для того, чтобы стать помощником во время проведения уникального мероприятия", - сказала на церемонии открытия ректор САФУ Елена Кудряшова.

В открытии арт-объекта участвовали руководитель Агентства по делам молодежи Архангельской области Ольга Чертова и представитель ресурсного центра добровольчества в регионе Виктория Звягинцева. В основе арт-объекта - изображения человеческих фигур, которые держатся за руки. Главная идея фестиваля заключается в поиске точек притяжения разных народов, культур и традиций.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина для развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В фестивале примут участие 20 тыс. молодых лидеров в различных сферах, включая 10 тыс. иностранных участников. Также в организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе около 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.