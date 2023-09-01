В Малой Вишере открылся детский сад, готовый принять детей с двух месяцев

Родители поблагодарили президента РФ Владимира Путина, который принял участие в церемонии в онлайн-режиме

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Новый детский сад "Кроха" на 140 мест, готовый к приему детей с двухмесячного до семилетнего возраста, открылся в День знаний в городе Малая Вишера Новгородской области. Родители поблагодарили президента РФ Владимира Путина, который принял участие в церемонии в онлайн-режиме.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени детей и родителей благодарим вас за строительство нового детского сада в городе Малая Вишера. Его открытие очень важное событие для нас, поскольку в детский сад дети могут пойти с самого раннего возраста, и мы уверены, что для них он станет вторым домом", - сказала социальный педагог Елена Полякова, чей ребенок идет в это дошкольное учреждение в 2023 году.

Полякова отметила, что в новом детском саду созданы все условия для детей: просторные помещения для занятий, музыкальный и спортивный залы, интерактивное развивающее оборудование. Учреждение построено в экологически чистом месте.

Он назвала в числе развивающего оборудования интерактивный "сундучок знаний", с большим количеством программ для развития всех физических процессов у ребенка, в том числе школьного возраста.

Президент поинтересовался, чего бы хотела педагог видеть в детском саду как специалист. Она ответила, что интересен обмен опытом со специалистами из других регионов. Путин высказался в поддержку инициативы, отметив, что нужно обратить внимание на это предложение.

Губернатор региона Андрей Никитин доложил президенту, что поручение в рамках нацпроектов по 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от года до семи лет в области выполнено. Наряду с детским садом в Малой Вишере введена в строй новая гимназия на 500 мест.