Выпускники Мурманского арктического университета будут задействованы на проектах в Арктике

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, учебная программа и востребованные специальности дают молодым северянам возможность самореализации

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Объединенный Мурманский арктический университет (МАУ) будет делать упор на специальностях, которые востребованы для реализации текущих и будущих проектов в Арктике, выпуская студентов для работы на арктических предприятиях, сообщил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания наблюдательного совета вуза. Оно прошло под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Что касается кадров, то мы делаем акценты в наших профессиональных колледжах на подготовку кадров именно для тех проектов, которые сегодня у нас реализуются, крен делается в те специальности по той потребности, которую мы сегодня развернули. Ровно такой же подход обозначен в той программе, которая сегодня на наблюдательном совете была рассмотрена, чтобы университет выпускал тех ребят, которые востребованы на территории Арктического зоны РФ", - сказал Чибис.

Губернатор отметил, что подобная учебная программа и востребованные специальности дают молодым северянам возможность самореализации. "При этом достойный доход и интересное дело, потому что те проекты, которые в Арктике сейчас реализуются, с учетом того внимания президента РФ Владимира Путина и правительства РФ, дают возможность себя реализовать и оставить след в истории", - сказал Чибис.

В декабре 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ утвердило приказ о слиянии двух крупнейших вузов Заполярья, Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета, в единый Мурманский арктический университет, при этом все программы подготовки вузов были сохранены, а преподаватели остались на своих местах. При реорганизации преобразовались некоторые кафедры и факультеты.