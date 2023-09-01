В Калмыкии открыли первый центр выявления и поддержки одаренных детей по модели "Сириуса"

В новом учебном 2023-2024 году будут реализованы программы по направлениям "Наука", "Искусство" и Спорт"

ЭЛИСТА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр выявления и поддержки детей и молодежи "Теегион одн", созданный по модели сочинского "Сириуса", открыт в честь Дня знаний в республиканском центре Калмыкии - Элисте. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки региона Булган Ангирова.

"Мы торжественно открыли первый в регионе центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Теегион одн", переводится как "степная звезда". Центр открыт в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", при организации его работы использовалась модель образовательного центра "Сириус". Обучаться и развивать свои таланты в течение года смогут около 400 детей, проявляющих интерес к наукам, искусству и спорту", - сказала она.

На открытие центра, по словам министра, было направлено порядка 177 млн рублей, дети будут проживать и питаться за счет бюджета республики в комфортном корпусе здания. Каждая смена, состоящая из 30 подростков по каждому направлению, рассчитана на две недели. В новом учебном 2023-2024 году будут реализованы программы по направлениям "Наука", "Искусство" и Спорт", дети смогут реализовать проекты научно-технологической направленности - конкурс "Большие вызовы", "Сириус. Лето" и "Уроки настоящего". Наряду с основными направлениями планируется подготовка по модулям "Прогрессивное растениеводство" и "Калмыцкие народные инструменты".

"Сегодня на открытии представили работу лабораторий физики и альтернативной энергетики, химии, биологии, экологии и биомедицины, лаборатории клеточной инженерии, качества сырья и пищевых исследований. "Теегион одн" - это та самая образовательная среда, которая даст республике импульс к развитию. При его создании глава региона Бату Хасиков поставил задачу обеспечить для детей равную доступность к ресурсам и стопроцентную загрузку всего учебного оборудования", - добавила собеседница агентства.

В своем Telegram-канале Хасиков пожелал всем учащимся знаний и приумножения успехов. В День знаний с опережением сроков в республике открылись после капитального ремонта 24 средние общеобразовательные школы, в будущем году планируется отремонтировать более 30. "В Год педагога и наставника все это символично, важно и нужно", - добавил руководитель региона.