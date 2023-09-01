В Адыгее ограничили посещение лесов из-за жаркой и сухой погоды

Ограничительные меры будут действовать до 21 сентября

МАЙКОП, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи из-за высокого класса природной пожарной опасности ввели в пятницу режим ограничения пребывания населения в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ. Ограничительные меры будут действовать до 21 сентября, сообщили в управлении лесами республики.

"Вести на землях лесного фонда на территории Адыгеи ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах сроком на 21 календарный день - с 1 сентября по 21 сентября 2023 года", - говорится в приказе ведомства, опубликованном на сайте правительства региона.

Уточняется, что приказ не распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Населению запрещается разводить костры и сжигать мусор, поскольку жаркая и сухая погода способствует быстрому распространению огня.

Леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 40% территории республики - 337 тыс. га при средней лесистости в округе 6,2% и имеет высокую экологическую ценность. Все леса в республике относятся к категории защитных, поэтому разрешены только выборочные рубки.