Зона регистрации на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи открылась на площадке УрФУ

Мероприятие пройдет в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Площадка с зоной регистрации на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи открылась на ярмарке возможностей Уральского федерального университета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В День знаний на площадке вуза начала работу традиционная ярмарка возможностей для первокурсников. Новых студентов встретят более 30 студенческих и партнерских точек. Новшество этого года - зона регистрации на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в 2024 году", - рассказали в вузе.

Также рядом со входом в главный корпус УрФУ установлена арт-зона с символикой фестиваля.

В пятницу, 1 сентября, университет встретил 8 тыс. первокурсников. Вузовский праздник "День первый" в этом году проходит под девизом "Теперь можно!", предлагая вчерашним абитуриентам сделать первый шаг во взрослую жизнь. Со студентами вуза в День знаний встретился полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который провел для них мастер-класс по государственному управлению.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.