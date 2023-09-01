В саратовских колледжах создали кластеры для подготовки педагогов и аграриев

Гранты на создание образовательных кластеров выиграли Вольский педагогический колледж имени Ф. И. Панферова и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Два новых образовательных кластера - "Образование" и "Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве" начали работать в Саратовской области по федеральному проекту "Профессионалитет". В них будут готовить будущих педагогов и аграриев, владеющих IT-технологиями, сообщила ТАСС заместитель министра образования региона Людмила Григорьева.

"По новым программам к обучению приступили 640 студентов. Кластер "Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве" позволит решить проблему кадрового дефицита в сельском хозяйстве и подготовить специалистов, которые будут владеть IT-технологиями - они все активнее внедряются в АПК. В кластере "Образование" будут готовить специалистов для сферы образования, в которых также нуждается наша область. Это совершенно новый уровень профобразования, из учреждений среднего профессионального образования студенты выйдут специалистами с необходимыми навыками", - сказала Григорьева.

Гранты на создание образовательных кластеров выиграли Вольский педагогический колледж имени Ф. И. Панферова и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства. По словам замминистра, образовательный процесс в учреждениях будет проходить в новых лабораториях, оснащенных передовым оборудованием для отработки практических навыков.

Как отметила собеседница агентства, в течение трех лет программа позволит подготовить около 1 200 специалистов для сферы образования и около 900 специалистов в сфере сельского хозяйства, владеющих IT-технологиями.

Кроме того, в Энгельсском промышленно-экономическом колледже начал действовать первый в Саратовской области учебно-производственный комплекс на базе кластера "Машиностроение". Такой подход, по словам Григорьевой, позволит трудоустроить студентов на стадии обучения, при этом колледж сможет выполнять производственные заказы.