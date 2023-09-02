В Башкирии до конца года ликвидируют порядка 570 несанкционированных свалок

Работы на 111 объектах будут проводиться в рамках федерального проекта "Генеральная уборка"

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Последние 572 несанкционированные свалки ликвидируют в Башкирии до конца года. За пять лет всего будет ликвидировано более 3 тыс. таких объектов, сообщил ТАСС заместитель министра природопользования и экологии республики Шамиль Фаррахов.

"По состоянию на 1 сентября ликвидировано 2 667 свалок, в том числе в 2023 году - 280 свалок; осталось 572, в том числе 6 свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна" и 111 свалок в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Остальные будут ликвидированы силами администраций муниципальных образований", - сообщил Фаррахов.

Согласно указу главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года, все недействующие и бесхозные свалки должны быть ликвидированы до 2024 года. На начало 2019 года в регионе насчитывалось свыше 3 тыс. несанкционированных свалок.