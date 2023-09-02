Нижегородские предприятия кооперативной системы планируют вывести на самоокупаемость

В 2021 году власти направили на поддержку предприятий кооперации более 70 млн рублей, а в 2022 году разработали стратегию сохранения потребительской кооперации региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области за счет поддержки предприятий кооперативной системы планируют вывести их на самоокупаемость в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора региона Андрей Саносян на пленарном заседании Международного форума "Кооперация: время, традиции, люди", который проходит в Нижнем Новгороде.

"Надеемся, что эти меры [поддержки] позволят кооперативной системе пережить сложный экономический период, выйти в 2025 году на самоокупаемость. Кооператоры региона в 2022 году в очередной раз доказали, что являются надежными партнерами государственной региональной власти. В начале года не было допущено ажиотажного спроса на товары первой необходимости, во всех магазинах кооперационной торговли было обеспечено наличие сахара, соли, круп", - сказал Саносян.

Он отметил, что власти в 2021 году направили на поддержку предприятий кооперации более 70 млн рублей, а в 2022 году разработали стратегию сохранения потребительской кооперации региона. По словам Саносяна, предприятия региона получают различные субсидии. В правительстве Нижегородской области также разработали новый проект - сельхозконтракт.