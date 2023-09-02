В Пензе после реконструкции открылся старейший российский планетарий

Глава региона Олег Мельниченко и статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная стали одними из первых посетителей учреждения

ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Здание старейшего в России планетария, расположенного в Пензе, открылось после реконструкции, передает корреспондент ТАСС.

"У нас получилось при поддержке Министерства культуры РФ досрочно восстановить уникальный объект - старейший планетарий страны. Воссоздан его исторический облик, он наполнен современным оборудованием. <...> Планетарий станет площадкой, куда будут приходить школьники, прежде всего старшеклассники, для которых занятия астрономией здесь будут куда интереснее обычных уроков с чтением учебников", - сказал журналистам губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Глава региона и статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная стали одними из первых посетителей планетария, для них провели ознакомительную экскурсию. "Объект культурного наследия был воссоздан, регион подошел очень ответственно и тщательно [к этой работе]", - сообщила Преподобная журналистам.

Единственный в России деревянный планетарий в Пензе был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года, в 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году школьник из Пензы Иван Удалов рассказал о ситуации с планетарием на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, средства на реконструкцию были выделены в 2020 году. Стоимость работ составила более 391 млн рублей, реконструкция планетария проходила в рамках нацпроекта "Культура".

После реконструкции в здании появился цокольный этаж с залом-лекторием и кафе. Для обновленного планетария была закуплена современная техника, в том числе оптико-механический проектор, который точно показывает картину звездного неба на куполе диаметром 10 метров. "Каждая из семи тысяч звезд демонстрируется отдельным световодным волокном. Это создает яркость и точность картинки", - отметили в пресс-службе правительства Пензенской области.