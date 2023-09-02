В Архангельске организаторы кинофестиваля Arctic open приняли свыше 800 заявок на участие

Большая часть поданных заявок - короткометражные картины

ТАСС, 2 сентября. Свыше 800 заявок на участие приняли организаторы VII Международного кинофестиваля Arctic open, основная часть которого пройдет с 7 по 10 декабря в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинофорума.

О старте приема заявок на участие в кинофестивале было объявлено 27 июля.

"За полтора месяца организаторы получили более 870 фильмов из 80 стран, 340 из которых от режиссеров из России. В октябре будет сформирован шорт-лист, куда войдут полнометражные, короткометражные игровые и документальные киноработы. В отдельной категории фильмы для детей и подростков", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что прием заявок на участие в кинофоруме завершится 10 сентября.

Большая часть поданных заявок - короткометражные картины - 56% от общего количества, еще 21% - документальные фильмы и 13% - полнометражное игровое кино. Оставшиеся 10% заявок - художественные фильмы для детей и юношества. Из всех поступивших заявок предстоит выбрать около 50 киноработ, которые найдут своего зрителя на площадках Arctic open в Архангельской области, сообщили в пресс-службе.

Основная программа VII Международного кинофестиваля Arctic open пройдет с 7 по 10 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и других городах Поморья. Месяцем раньше во время школьных каникул со 2 по 5 ноября зрители киносмотра смогут увидеть фестивальное кинопрограммы "Arctic open - детям".

Кроме того, стал известен состав жюри фестиваля по нескольким номинациям. В частности, жюри программы "Arctic open - детям" возглавит режиссер авторской анимации киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева, которая в прошлом году на кинофестивале представляла премьерные серии нового "Умки". В состав этой программы также приглашены кинорежиссер, сценарист Александр Котт и пинежская поэтесса Варвара Заборцева. В основной программе кинофестиваля выбирать лучшие фильмы среди документальных работ будут кинорежиссер, продюсер Алексей Федорченко, директор Центрального дома кинематографистов, режиссер Екатерина Головня и кинорежиссер, сценарист, продюсер из Турции Эдже Сойдам. Состав судей основной программы еще формируется. Оценку документальным киноработам даст медиажюри, куда войдут журналисты локальных и федеральных СМИ, уточнили в пресс-службе.

О проекте

Образовательная, деловая, культурная программа кинофестиваля объединяются в годовой проект "Кинопорт. Arctic open". Слоган деловой программы "Будущее Арктики начинается сегодня!" станет и главной тематикой фильмов фестиваля.

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "Кинопорт. Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. VII Международный кинофестиваль Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.