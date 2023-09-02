Аэропорт Набережных Челнов после реконструкции сможет обслуживать 1 млн пассажиров в год

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что строительство нового здания было необходимо в связи с растущим потоком пассажиров

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. В аэропорту Бегишево им. Н. Лемаева в Набережных Челнах состоялось открытие нового терминала. В ближайшее время аэропорт сможет перешагнуть рубеж в 1 млн пассажиров в год, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Гражданская авиация всегда играла значимую роль в жизни нашей страны, учитывая ее колоссальные размеры. Всегда было так: растет регион - развивается инфраструктура аэропорта. Для гостей это визитная карточка, а для жителей - гордость за свой дом. Мы благодарны строителям, проектировщикам и инвестору - компании "Камаз". Теперь перед всеми нами стоит задача - в ближайшее время перешагнуть рубеж в 1 млн пассажиров в год", - процитировала пресс-служба заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что строительство нового здания было необходимо в связи с растущим потоком пассажиров в аэропорту Бегишево. "Сегодня мы открываем новый терминал, который соответствует всем требованиям воздушного транспорта. Следующий этап - привести в порядок взлетную полосу. Это прекрасный аэропорт, который на 100% будет востребован. В этой зоне живут порядка 1 млн человек", - сказал он.

Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин отметил, что аэропорт Бегишево имеет большое значение для развития экономики республики. "Значительная часть крупных предприятий Татарстана расположена в Закамской зоне. Поэтому важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. При строительстве терминала мы ставили перед собой главную цель - создать самые комфортные условия для пассажиров", - подчеркнул Когогин.

Масштабные работы по реконструкции стартовали в 2019 году. Площадь нового терминала - 8,5 тыс. квадратных метров. Пропускная способность составляет 200 пассажиров в час на вылет и столько же на прилет. В трехэтажном здании предусмотрено два выхода, один пункт досмотра (два потока одновременно). Для удобства пассажиров новый терминал оборудован эскалатором и восемью лифтами. Здание оснащено современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, информационными экранами, просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, предусмотрена комната матери и ребенка и медпункт. Установлены современные комплексные системы оповещения, видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализации, досмотрового оборудования.