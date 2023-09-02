Во Владивостоке десятки тысяч человек приняли участие в фестивале "Время быть первым"

Завершилось мероприятие концертом популярного исполнителя Niletto

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч приморцев стали участниками фестиваля "Время быть первым", который состоялся во Владивостоке по случаю празднования Дня знаний на трех городских площадках. Завершилось мероприятие концертом популярного исполнителя Niletto, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, 2 сентября, во Владивостоке стартовало самое крупное культурное событие этой осени - фестиваль "Время быть первым", который проходит по случаю празднования Дня знаний. В этот день для детей и их родителей на трех городских площадках организованы разные спортивные, интеллектуальные, развлекательные и культурные мероприятия. <…> Открыли фестиваль в 11:00 (4:00 мск) маленькие бегуны Владивостока, которые приняли участие в "Забеге первых" на Корабельной набережной, <…> мероприятие объединило 1,6 тыс. школьников с 1-го по 4-й классы", - сообщает пресс-служба городской администрации.

В 12:00 (5:00 мск) начались мероприятия на главной сцене - в центре города. Глава Владивостока Константин Шестаков поприветствовал собравшихся и отметил, что праздник по случаю начала учебного года планируется проводить каждый год. На площадках фестиваля проходили мастер-классы, работал фудкорт, киберспортивная зона и интеллектуальные игры, а вечером состоялся концерт исполнителя Niletto, на котором собрались, по предварительным данным, около 20 тыс. человек.

Артист со сцены отметил, что во Владивостоке очень тепло и получил в подарок плюшевого ежа. По его замечанию, подарок оказался символичным.