В Шлиссельбурге отмечают 700-летие города историческим фестивалем

В крепости "Орешек" посетители могут принять участие в реконструкциях, пройдя обучение прямо на месте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Исторический фестиваль к 700-летию города Шлиссельбурга проводят в Ленинградской области с участием реконструкторов и артистов эстрады. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

"В Шлиссельбурге проходит празднование 700-летия города. Жители и гости стали зрителями костюмированного шоу и выступлений звезд российской эстрады", - говорится в сообщении.

В День города в Шлиссельбурге открылось множество праздничных площадок: концертных, выставочных, творческих, спортивных, развлекательных и исторических. В крепости "Орешек" посетители могут принять участие в реконструкциях, пройдя обучение прямо на месте. Также гостям предложено попробовать себя в кузнечном и гончарном деле, росписи по дереву, научиться плетению из лозы, созданию обережных кукол из лоскутков, резьбе по дереву, набойке по ткани.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что у Шлиссельбурга большие планы. В следующем году ожидается новый этап благоустройства и строительства. Глава области выразил уверенность, что через три-четыре года Шлиссельбург станет не только городом для жизни, но и для туристов, в котором каждый мечтает побывать.

"Мы создали целую программу восстановления малых исторических городов Ленинградской области. В Шлиссельбурге эта программа не заканчивается в день 700-летия. Она будет продолжаться до 2030 года. В этой программе - продолжение благоустройства, восстановление шлюзов, которые передали в собственность Ленинградской области. У нас появилась возможность направлять бюджетные деньги на их проектирование, реконструкцию и реставрацию. Это строительство нового бассейна, которое мы начнем в следующем году, реновация больничного комплекса, продолжение программы расселения ветхого, аварийного жилья, программа реставрации исторических зданий, в том числе жилых", - цитирует пресс-служба губернатора Дрозденко.

О городе и крепости

Шлиссельбург (в переводе с немецкого "ключ-город") - один из древнейших городов в Ленинградской области. Его история начинается с основания в 1323 году деревянной крепости на Ореховом острове в истоке Невы князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. В 1352 году новгородцы построили на острове каменную крепость. Ее не раз осаждали шведы, стремясь оттеснить Россию от выхода к Балтийскому морю, форпост неоднократно переходил из рук в руки. В 1613 году крепость была захвачена во время шведской интервенции, а в 1702 году город был отвоеван у шведов Петром I, который дал ему нынешнее название.

В дальнейшем крепость утратила свое прямое назначение. Два века она была политической тюрьмой. В 1928 году она стала музеем.

В годы Великой Отечественной войны крепость сыграла важную роль в защите Ленинграда. В течение 500 дней она держала героическую оборону. Это не позволило немецким войскам переправиться на правый берег Невы. Город получил второе рождение после войны, когда много строилось производств, в том числе судостроительных. С 1944 по 1992 год город носил имя Петрокрепость.