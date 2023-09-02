В Анапе стартовал фестиваль "Киношок"

В конкурсных программах примут участие режиссеры из России и еще из семи стран

АНАПА, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Киношок" стартовал в городе-курорте Анапе в обновленном формате кинокампуса. В конкурсных программах примут участие режиссеры из России и еще из семи стран, сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля.

"Это будет очень стильно, по молодежному. Я думаю, что будет хорошая площадка, чтобы люди шли с пляжа, со всех аллей, останавливались и смотрели кино. У нас будет лаунж-зона. Там будут проходить и мастер-классы, и встречи со зрителями", - заявила журналистам в ходе пресс-конференции, приуроченной к старту кинофестиваля, его президент и генеральный директор Ирина Шевчук.

Обновленный формат проведения кинофестиваля предусматривает творческие встречи, мастер-классы с практическими советами по просмотру кино, диалоги о различных кинематографических профессиях в пляжной лаунж-зоне Анапы. В рамках фестиваля также запланирован ретроспективный показ специальной программы "Учителя и наставники", созданной в сотрудничестве с кинематографистами из "Кубанькино".

В рамках кинофестиваля в субботу на городской площади Анапы открылась выставка фотохудожников Игоря Шагова и Сергея Иванова, на которой представлены портреты актеров кино. Там же в 21:00 состоится показ приключенческой драмы режиссера Михаила Расходникова "Дух Байкала". Фестиваль будет проходить на 5 локациях.

Оргкомитет принял решение сохранить международный аспект кинофестиваля. География участников продвигается на Восток. В конкурсных программах этого года будут представлены фильмы режиссеров из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии и Узбекистана.

По данным пресс-службы, организаторы кинофестиваля запланировали четыре конкурсные программы: полнометражные фильмы, короткометражные фильмы, телевизионное и детское кино. Согласно информации, размещенной на официальном сайте кинофестиваля, в конкурсной программе заявлено 50 кинокартин. Каждый вечер жители и гости Анапы также смогут знакомиться с лучшими российскими фильмами в программе "Кино на площади".

О кинофестивале

32-й открытый российский фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок" пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он продлится восемь дней, церемония закрытия запланирована на 9 сентября. Темой церемонии закрытия фестиваля станет наставничество для будущих поколений, послание, которое кинематографисты пишут для России завтрашнего дня.