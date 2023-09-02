В КЧР состоялся самый протяженный велопробег

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля "Притяжение"

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 2 сентября. / ТАСС/. Более 50 велосипедистов приняли участие в велопробеге Архыз - Хабез, который состоялся в рамках Всероссийского фестиваля "Притяжение". Также для гостей мероприятия организовали концерт, развлекательные и интерактивные зоны, передает корреспондент ТАСС.

"Стартовали в Архызе, а финишировали в Хабезе. Погода благоволит, благодаря чему мероприятие объединило более 50 любителей и профессионалов из разных регионов страны. Участники преодолели дистанцию порядка 80 км, большая часть которой пролегала по живописнейшим местам. Надеюсь, им удалось насладиться видами и приготовиться к лучшему отдыху в горах Карачаево-Черкесии", - рассказали ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Велопробег стал частью одного из масштабных событий региона - Всероссийского фестиваля "Притяжение", который проходит на территории Карачаево-Черкесии с 19 августа. В субботу на центральной площади всесезонного курорта Архыз также организовали концерт с клубными треками, где гости смогли активно встретить наступление первых осенних выходных. В течение всего дня на Архызе работали интерактивные площадки и проводились мастер-классы по игре на барабанах. В воскресенье туристов ждет большой концерт электронной музыки с приглашенными диджеями.

Ранее мероприятия фестиваля, в том числе лазерное шоу, выставка лошадей, пеший переход от Архыза к Белым водопадам, первый в регионе фестиваль воздушных шаров, прошли на "Медовых водопадах" и в городе Карачаевске. Согласно программе, 16 сентября в парке "Зеленый остров" Черкесска гостей ожидает гастрономический фестиваль с кухней народов Кавказа, выставка национальных подворий КЧР и туристический квест.

Всероссийский фестиваль "Притяжение" организован Министерством туризма и курортов КЧР и АНО "Карачаево-Черкесия туризм", проходит с 19 августа по 16 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет более 25 тыс. гостей со всей страны.