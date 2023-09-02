2 сентября, 19:27

В дагестанских школах ввели образовательный проект "Мой Дагестан. Край, в котором я живу"

Проект представляет собой инновационный формат изучения краеведения, который объединяет ценности духовно-нравственного развития детей

МАХАЧКАЛА, 2 сентября./ТАСС/. Новый образовательный проект "Мой Дагестан. Край, в котором я живу" ввели во всех школах Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки региона.

"Новый образовательный проект "Мой Дагестан. Край, в котором я живу" ввели для всех первоклассников Дагестана", - говорится в сообщении.

Проект представляет собой инновационный формат изучения краеведения, который объединяет ценности духовно-нравственного развития детей и изучение истории и традиций родного региона.

"Проект обсуждался в ноябре 2022 года на заседании совета по науке и образованию. Теперь он уже внедряется в образовательные программы школ. Хотелось бы выразить благодарность главе Республики Дагестан Сергею Меликову, который был инициатором запуска данного проекта, а также поблагодарить депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева за его содействие в осуществлении данного проекта", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
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