"Запсибнефтехим" обновит маршрут экотропы "Жемчужина тобольской флоры" в 2024 году

Это будет уже третий маршрут проекта "Жемчужина тобольской флоры"

ТЮМЕНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Экологи "Запсибнефтехима", входящего в состав компании "Сибур", совместно с учеными Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН (УрО РАН) обновляют маршруты проекта "Экотропы Сибура". В 2024 году предприятие планирует обновить третий маршрут проекта "Жемчужина тобольской флоры", сообщили ТАСС в пресс-службе "Запсибнефтехима".

"В настоящее время совместно с коллегами из Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН мы занимаемся поэтапным апдейтом существующих маршрутов проекта "Экотропы Сибура". В прошлом году у маршрута "Лес и здоровье" появился собственный голос в исполнении известного музыканта Ильи Лагутенко, лидера группы "Мумий Тролль", а также видеоверсия, которую можно посмотреть на YouTube-канале "Запсибнефтехим". В текущем сезоне <…> обновился "Образ Сибирской тайги". <…> В 2024 году планируем приступить к преображению третьего маршрута "Жемчужина тобольской флоры", - рассказали на предприятии.

В этом году обновилась экотропа "Образ Сибирской тайги", ее протяженность - 1 км, на маршруте восемь станций, посвященных обитателям леса и уникальной природе Тобольска. Теперь посетители могут узнать, как устроено гнездо змеи, и увидеть кладку птичьих яиц, научиться работать с компасом и микроскопом.

В 2023 году сезон посещения экотроп открылся 9 июля, сразу после завершения пожароопасного периода на территории Тюменской области, который был введен с начала лета. В 2022 году сезон экскурсий по экотропам продлился пять месяцев, за это время лесные маршруты посетили более тысячи человек.

Экотропы "Сибура" - это три экскурсионных лесных маршрута общей протяженностью четыре километра, разработанные совместно с Тобольской научной станцией Уральского отделения РАН. За шесть лет с момента открытия экотропы посетили более 2 500 туристов из России и со всего мира: из Германии, Австрии, Польши, Литвы, США, Индии, Эквадора.