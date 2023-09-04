После Всемирного фестиваля молодежи в Сочи регионы России посетят 2 тыс. иностранцев

Участники совершат поездки по знаковым местам и промышленным предприятиям, сообщила заместитель гендиректора "Дирекции Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году в Сочи, субъекты России посетят 2 тыс. иностранных гостей. Об этом сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Лариса Сулима.

"Помимо большой фестивальной площадки в Сочи, пройдут региональные этапы фестиваля. После окончания фестиваля - с 10 по 17 марта - 2 тыс. иностранных гостей, наших участников фестиваля, поедут по городам России знакомиться с нашей культурой, достопримечательностями, строить те самые деловые отношения, которые будут наследием фестиваля", - сказала она во время посещения Уральского федерального университета.

Сулима добавила, что иностранные участники фестиваля, в частности, совершат небольшие туристические поездки по знаковым местам, познакомятся с российскими промышленными предприятиями. "[Это нужно], чтобы приехать в свою страну и рассказать, что Россия открыта к диалогу, в Россию можно приезжать в качестве туриста, с Россией можно строить экономические отношения", - заключила она.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года, его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.