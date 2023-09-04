В МЧС сообщили о стабилизации гидрологической обстановки в Приморье и на Сахалине

Осадки прекратились, наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обстановка с наводнением в Приморье стабилизируется, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время осадки прекратили свое воздействие. Гидрологическая обстановка стабилизируется, наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды", - сказали в МЧС.

За последнюю неделю четыре региона Дальнего Востока подверглись воздействию циклонов. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка складывалась в Хасанском районе Приморского края и городском округе Южно-Сахалинск Сахалинской области.

По последней информации, в Приморье остаются подтопленными 119 жилых домов, 601 придомовая территория, 8 участков дорог, отрезано от сообщения 16 населенных пунктов. В пунктах временного размещены остаются 144 человека, в том числе 29 детей.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.