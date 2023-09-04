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Военная операция на Украине

В Якутии члену экипажа танка "Алеша" Неустроеву подарили автомобиль и табун лошадей

Чествование Героя России прошло в Усть-Алданском районе республики

ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Чествование Героя России, члена экипажа танка "Алеша" Алексея Неустроева прошло в понедельник в Усть-Алданском районе Якутии. Военнослужащему земляки подарили табун лошадей, земельный участок и вручили ключи от автомобиля "УАЗ", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

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"Сегодня, 4 сентября, в районном центре, селе Борогонцы состоялось чествование Героя России Алексея Неустроева. От имени жителей района Алексею Неустроеву вручены ключ от автомобиля УАЗ", также от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей. Также один из земляков подарил герою земельный участок", - сообщили в пресс-службе.

Торжественное мероприятие прошло на центральной площади имени Легоя села Борогонцы.

23 августа президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Звезды Героев военнослужащие получили лично из рук главы государства в Курской области, куда тот прибыл по случаю 80-летия окончания Курской битвы. Члены экипажа танка "Алеша" Филипп Евсеев и Алексей Неустроев являются уроженцами Якутии. 29 августа оба они прибыли в республику. После чествования военнослужащих в столице Якутии Неустроев отправился в Усть-Алданский район, откуда он родом. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеРеспублика Саха (Якутия)
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