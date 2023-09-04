На Таймыре поголовье дикого северного оленя сократилось более чем вчетверо за 20 лет

Площадь ареала обитания уменьшилась с 1,5 млн до 1,3 млн кв. км

ТАСС, 4 сентября. Поголовье дикого северного оленя на Таймыре сократилось более чем в четыре раза за последние 20 лет. При этом площадь ареала обитания уменьшилась с 1,5 млн до 1,3 млн кв. км, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной дирекции "Заповедников Таймыра".

"Мы считаем, что популяция дикого северного оленя находится в неудовлетворительном состоянии, об этом свидетельствует неуклонное сокращение численности, дисбаланс половозрастной структуры, ее низкие репродуктивные способности. За последние 20 лет <…> площадь ареала сократилась с 1,5 млн кв. км до 1,3 млн кв. км, численность сократилась более чем в четыре раза", - говорится в сообщении.

По данным Минэкологии Красноярского края, численность таймырской популяции в 2021 году составляла порядка 250 тыс. особей. В 2022 году после авиаучета 70% площади летних местообитаний оленя на Таймыре ученые пришли к выводу, что это количество могло сократиться еще сильнее. При этом доля телят-сеголетков (возрастом до одного года) держится на уровне "ниже среднего", что свидетельствует о низком приросте. Доля половозрелых самцов же может составлять лишь 50% от нормы.

В Красноярском крае обитает уникальная популяция дикого северного оленя, которая три года назад составляла порядка 50% численности вида в России и считалась крупнейшей в Евразии. В марте 2020 года директор Института лесных технологий (ИЛТ) СибГУ имени М. Ф. Решетнева Сергей Верховец сообщил ТАСС, что таймырская популяция может исчезнуть уже к 2030 году из-за влияния климатических изменений, цивилизации и браконьеров. Основными факторами, приводящими к сокращению популяции, является развитие цивилизации (промышленность, трубопроводы и дороги) и браконьерство. В последние годы к ним прибавилось существенное изменение климата на планете.