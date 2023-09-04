Более 1 тыс. специалистов задействуют в учениях на Калининской АЭС в Тверской области

Одновременно отработка действий персонала будет проходить на полномасштабных тренажерах блочных пунктов управления

ТВЕРЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Масштабные комплексные противоаварийные учения пройдут 6-7 сентября на Калининской атомной электростанции, расположенной в Удомле Тверской области. Сценарий учений, в которых примут участие более 1 тыс. специалистов, предполагает условную технологическую и радиационную аварию сразу на нескольких энергоблоках, сообщили в пресс-службе АЭС.

"В учениях будут задействованы несколько десятков единиц спецтехники и более 1 тыс. человек. Сценарий учений предполагает условную технологическую и радиационную аварию сразу на нескольких энергоблоках с последующим приведением в действие мобильной техники для обеспечения электроснабжения и подачи воды для охлаждения реакторных установок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одновременно отработка действий персонала будет проходить на полномасштабных тренажерах блочных пунктов управления. Они моделируют различные режимы эксплуатации, в том числе в условиях нештатных ситуаций.

"Комплексные противоаварийные учения проводятся раз в год на одной из российских АЭС. Это очень серьезное мероприятие, к которому приковано пристальное внимание со стороны отечественных экспертов, общественности и журналистов", - приводит пресс-служба слова директора Калининской АЭС Виктора Игнатова.

Во время учений энергоблоки Калининской АЭС будут работать в штатном режиме, вмешательств в их работу не предусмотрено.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 тыс. МВт каждый.