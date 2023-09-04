Астраханский фермер вновь вырастил самый большой арбуз в стране весом 71 кг

Достижение попало в "Книгу рекордов России"

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Астраханский фермер Камил Мамедов вырастил самый большой арбуз в стране весом 71 кг, побив собственный рекорд 2022 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

По данным пресс-службы, ежегодно в рамках фестиваля на Старополье бахчеводы со всей страны соревнуются в четырех номинациях: "Самый большой арбуз", "Самая большая тыква", "Самый сладкий арбуз" и "Самая сладкая дыня". В 2022 году Мамедов, участвуя в "Агробатле", тоже выиграл этот конкурс, вырастив самый большой арбуз весом в 70,5 кг.

"Астраханский бахчевод Камил Мамедов вырастил арбуз весом 71 кг. Гигантскую сладкую ягоду фермер представил на конкурсе "Агробатл-2023", который состоялся в Ставропольском крае. Камил Мамедов одержал победу в номинации "Самый большой арбуз". Он установил рекорд страны, попав в "Книгу рекордов России", - говорится в сообщении.

В номинации "Самая сладкая дыня" продукция астраханского фермера заняла третье место.

В Ставропольском крае ежегодно с 2019 года в сентябре проходит фестиваль бахчеводов "Агробатл". Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра в числе судейской коллегии прямо на месте проводят лабораторную оценку, определяя сахаристость и другие качества ягод.

Климатические условия региона считаются идеальными для выращивания арбузов. У области есть официальное свидетельство о том, что она является историческим центром по выращиванию российского арбуза. Считается, что каждый третий арбуз в России выращен в Астраханской области.