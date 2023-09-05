В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях произошло отключение электричества

Без света остаются несколько тысяч человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Авария на линиях электропередачи лишила электричества жителей некоторых улиц в Южно-Сахалинске. Отключения затронули также социально значимые объекты, не работают светофоры в центральных частях города, сообщили ТАСС в распределительных сетях.

"Действует аварийное отключение", - рассказали в компании.

В настоящее время обесточены областная детская больница, одна школа и два детских сада, а также часть жилых многоквартирных домов по улицам Амурской, Емельянова, Ленина, Пограничной и Чехова. Без электричества остаются несколько тысяч человек.