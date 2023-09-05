5 сентября, 03:45

На юге Магаданской области из-за дождя объявили экстренное предупреждение

Спасатели предупредили о возможных затруднениях в работе транспорта, повреждениях или обрывах линий электропередачи и связи, нарушениях в работе ЖКХ

ТАСС, 5 сентября. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили на 6 сентября экстренное предупреждение на территории Ольского муниципального образования и города Магадана, территориально охватывающих почти всю южную часть Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 6 сентября", - сообщили в центре.

По информации местных синоптиков, в перечисленных районах в среду днем ожидается дождь. Спасатели предупреждают, что возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также ожидаются размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

Сейчас на юге региона пасмурная погода, ветра и осадков нет. Температура воздуха - до плюс 16 градусов. 

Теги:
РоссияМагаданская область
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