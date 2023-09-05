В Хакасии создают госкомпанию по работе с коммунальными отходами

Компания будет находиться в региональной собственности

ТАСС, 5 сентября. Правительство Хакасии на заседании во вторник приняло постановление о создании компании "Экопарк", которая займется работой в сфере обращения с коммунальными отходами. Компания будет находиться в региональной собственности, сообщил на заседании министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Лебедев.

"Акционерное общество создается для организации работы в области обращения с отходами, развития инфраструктуры в сфере обращения с отходами. В планах задействовать акционерное общество в качестве концессионера по строительству мусороперерабатывающего комплекса и также в последующем передать ему ["Экопарку"] полигон [будущего комплекса] и те полигоны, которые сейчас действуют", - сказал Лебедев, добавив, что компания будет находиться в региональной собственности.

По его словам, "Экопарк" сможет участвовать в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с отходами в случае разрыва договора с действующим регоператором или завершения с ним контракта.

Компания "Аэросити-2000" является региональным оператором в Хакасии с 2019 года. Также до 1 июня 2020 года была региональным оператором в соседнем Красноярском крае в Минусинской технологической зоне на юге региона. Ранее власти республики уже заявляли, что могут лишить компанию статуса регионального оператора. В июле этого года глава республики Валентин Коновалов поручил начать процедуру расторжения договора с "Аэросити-2000" из-за жалоб жителей на вывоз мусора.