На Ямале приостановили работу паромной переправы Салехард - Лабытнанги

Причиной послужила низкая видимость на реке

ТАСС, 5 сентября. Работу паромной переправы Салехард - Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приостановили из-за низкой видимости на реке. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Из-за низкой видимости на реке паромы на переправе Салехард - Лабытнанги приостановили работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за работой паромной переправы можно наблюдать в режиме онлайн на сайте департамента.

По уточненным данным, в настоящее время движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги на Ямале возобновлено.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в ЯНАО установилась переменная облачность, в отдельных районах туман. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 19 градусов.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО - Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.