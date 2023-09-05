5 сентября, 05:43

В Белгородской области в 2024 году капитально отремонтируют 10 мостов

На восьми искусственных сооружениях уже начались работы

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт десяти мостов, которые находятся в предаварийном состоянии, проведут в Белгородской области в 2024 году. На восьми искусственных сооружениях уже начались работы, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Приступили к капитальному ремонту на восьми мостах, которые будут сдаваться в 2024 году. В целом в 2024 году будет отремонтировано десять мостов, как я уже сказал, на восьми начинаем немножко пораньше - это даст возможность сдать в максимально короткие сроки мосты, которые находятся в предаварийном состоянии", - написал губернатор.

Как уточнил глава региона, пять мостов будут отремонтированы в Старом Осколе, два - в Валуйском округе, по одному - в Корочанском, Чернянском и Шебекинском городских округах и районах. "Уверен, что строители сделают и выполнят все работы в хорошем качестве", - добавил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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