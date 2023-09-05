В Элисте открылась международная выставка ойрат-монгольской каллиграфии

Она посвящена 375-летию создания ойрат-калмыцкой письменности "тодо бичг"

ЭЛИСТА, 5 сентября. /ТАСС/. Международная выставка ойрат-монгольской каллиграфии, посвященная 375-летию создания ойрат-калмыцкой письменности "тодо бичг" (с монгольского - "ясное письмо"), открылась в Элисте при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На ней представлены около 60 работ каллиграфов из Монголии, Китая и регионов России. Об этом сообщил ТАСС председатель региональной общественной организации "Общество друзей Монголии", руководитель калмыцкого отделения Ассамблеи народов России, кандидат филологических наук Евгений Бембеев.

"Ежегодно 5 сентября Калмыкия отмечает День национальной письменности, и в этом году у нас "круглая" дата - 375-летие создания ойрат-калмыцкой письменности "тодо бичг". Этому и посвящена международная выставка ойрат-монгольской каллиграфии, которая с 2017 года проводится в четвертый раз. Впервые в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова она собрала такое большое число - порядка 60 - работ мастеров-каллиграфов из России, Китая и Монголии", - сказал он.

Свои работы на ойратской письменности "тодобичиг" и старомонгольской письменности "худам бичиг" представили каллиграфы из Центра каллиграфии "Соёл Бичг" Монголии, автономного района Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а также Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Санкт-Петербурга. Выставка, которая продлится до 5 октября, подготовлена благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Утрата калмыцкого языка - одна из проблем нашего общества, <…> и мы привлекаем к этому внимание молодежи. В республике сохранилось много рукописей, дореволюционных материалов, написанных на "тодо бичиг", в том числе - это переписка калмыцких ханов с Астраханскими губернаторами, Петром Первым, Екатериной Великой, чиновниками Посольского Приказа. В этих рукописях заложена мудрость народа, знания, которыми обладали предки. Владение "ясным письмом" необходимо для сохранения культуры и традиций", - отметил собеседник агентства.

В рамках открытия выставки пройдут круглый стол по теме сохранения языка, мастер-классы по каллиграфии, пресс-конференция с участием гостей и организаторов выставки.

"Тодо бичиг" - письменность, созданная в 1648 году на основе старомонгольского письма ойратским просветителем, буддийским монахом Зая-Пандитой для приближения письменности к произношению, а также упрощения записи санскритских и тибетских заимствований, широко использовавшихся в религиозных текстах. На "тодо бичиг" записаны, в частности, многие главы героических эпосов "Гэсэр" и "Джангар", ойратские (калмыцкие) версии древнеиндийской "Рамаяны", сборники индийских сказок "Панчатантра", тексты буддийской канонической энциклопедии "Ганджур" и "Данджур" и многие другие памятники устной и письменной литературы народов Центральной Азии.