В Хабаровске открылась ярмарка белорусской продукции

Мероприятие организовано в рамках Дней Республики Беларусь

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Предприятия из Белоруссии презентовали свою продукцию на ярмарке, которая развернулась на площадке у ледовой арены "Ерофей" в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие организовано в рамках Дней Республики Беларусь, оно продлится по 10 сентября.

"Наши предприятия ежегодно выпускают новинки. Ассортимент больше, чем на подобном мероприятии во Владивостоке, которое проводилось два года назад. Изюминкой стало то, что два крупнейших предприятия - "Бабушкина крынка" и "Могилевский мясокомбинат" - выставили не только торговые павильоны, но и белорусское подворье. Есть крытые фуд-корты, делаются блины, жарятся сосиски, мясо, шашлык, есть музыка, есть зоны для фотографирования", - сказала журналистам заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Татьяна Алексеева.

Гостям ярмарки представили сыры, мороженое, творожные десерты, белорусский хлеб с повышенной пищевой ценностью. На ярмарке можно приобрести трикотаж, постельное белье и полотенца, декоративный текстиль для дома и другое.

Алексеева отметила, что есть сложности с логистикой в налаживании торгового сотрудничества - так, фуры с оборудованием и продукцией ехали до Хабаровска около десяти дней. Однако Белоруссия ориентирована на экспорт, и предприниматели настроены предложить все возможное для поставок, планируется провести несколько деловых встреч.

Дни Республики Беларусь проходят в Хабаровске в рамках заключенного между властями Хабаровского края и правительством страны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.