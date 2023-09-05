В Алдане открыли стелу "Город трудовой доблести"

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и глава Якутии Айсен Николаев

ЯКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Открытие стелы "Город трудовой доблести" состоялось во вторник в городе Алдане, сообщили в пресс-службе правительства Якутии. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и глава Якутии Айсен Николаев.

Стела в городе открылась в год 100-летия Алдана. Звание города трудовой доблести было присвоено Алдану в сентябре 2021 года.

"В отличие от большинства других городов трудовой доблести, в Алдане не было военных производств. Здесь не делали танки или самолеты, не отгружали патроны, не размещали крупные госпитали для раненых. Здесь добывали золото, которым страна расплачивалась за поставки военного оборудования и продовольствия из-за рубежа. Вклад, который Алдан внес в экономику страны в те годы, неоценим. Когда большая часть алданских золотодобытчиков ушла на фронт, их место заняли женщины, старики, дети. В тяжелейших условиях они выполняли и перевыполняли план. Каждый день совершая подвиг", - приводятся в сообщении слова Турчака.

Как отметил Николаев, в республике помнят вклад жителей. Из Алдана ушли на фронт свыше 11 тыс. человек, более 4,5 тыс. человек погибли. "Алданцы принесли нашей Родине 7 Героев Советского Союза из 25 Героев Советского Союза, которые были у нас в годы Великой Отечественной войны", - напомнил он.

Автором стелы является художник-монументалист Денис Стритович. Высота стелы составляет 15 метров, ее боковые части выполнены из бронзовых барельефов с изображениями из никеля, смонтированных на металлический каркас. На передней и задней частях стелы установлены лайтбоксы из стекла. Также на передней части стелы размещены указ президента о присвоении почетного звания и герб города. Пилоны выполнены из алюминия, их общая длина - 22 метра.

В честь открытия стелы и 100-летия города жители Алданского района отправили послание будущим поколениям - заложили капсулу времени с письмом. Жители Алдана откроют его через 50 лет.

Об Алдане

В годы войны из Алдана, где насчитывалось 14 тыс. жителей, ушли на фронт более 11 тыс. человек. На места ушедших на фронт пришли женщины, старики и школьники. На золотых приисках и рудниках возникали фронтовые комсомольско-молодежные бригады, которые давали систематически по 1,5-2 нормы в смену. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы" были награждены более 3,3 тыс. алданцев, которые работали на предприятиях Алданского района в период 1941-1945 годов.