Тоннелепроходческий щит для продления линии нижегородского метро запустят до конца года

Элементы щита начали приходить на стройплощадку, затем предстоит его сборка и погрузка в котлован

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Тоннелепроходческий щит для продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена запустят со стройплощадки на площади Сенной до конца 2023 года, сообщил журналистам гендиректор главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей города Андрей Левдиков.

"До конца года задачи стоят запустить щит с площади Сенной. <…> Закончить, соответственно, все работы по выносу сетей и начинать основные виды работ на площади Свободы. На [улице Максима] Горького тоже подготовиться к началу проходки", - сказал Левдиков, по словам которого, элементы щита начали приходить на стройплощадку, затем предстоит его сборка и погрузка в котлован.

Левдиков добавил, что на других площадках также ведется активная работа. Так, на улице Максима Горького закончили проводить вынос сетей, сейчас там идет разработка котлована для щита, а на площади Свободы работы по выносу сетей продолжаются. "Основной упор делаем на окончание работ по теплосетям для недопущения срыва сроков отопительного сезона", - сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Моспроект-3" займется проектированием и строительством нового участка Автозаводской линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная".

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий. На Автозаводской располагаются 11 станций. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в нагорной части города. Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в заречной части Нижнего Новгорода. В последний раз станцию метро в Нижнем Новгороде открывали в июне 2018 года на Стрелке.