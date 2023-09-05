Музей в Оренбурге получил вещи создателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова

В их числе костюм и бейсболки

ТАСС, 5 сентября. Оренбургский благотворительный фонд "Евразия" передал в Музей истории Оренбурга костюм, в котором выступал создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов, а также его бейсболки. Об этом ТАСС сообщил президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

"Да, передали [костюм Кузнецова]. На церемонии были также переданы бейсболки Кузнецова, в которых, по свидетельству родных, он иногда ходил даже дома. [Учредитель благотворительного фонда Сергея Кузнецова "Белые розы"] Оксана Масягутова передала присутствующим желание мамы Сергея Борисовича [Кузнецова] подарить музею и электрическое пианино, на котором Кузнецов работал до своего последнего дня", - рассказал собеседник агентства.

Костюм, который передали в музей, Кузнецов надел во время последнего оренбургского концерта 15 февраля 2022 года. Тогда он выступал вместе с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым.

Церемония передачи вещей состоялась в канун 50-летия со дня рождения Шатунова. Еще при жизни двух исполнителей фонд "Евразия" неоднократно поднимал вопрос о создании музейной экспозиции, посвященной воспитаннику оренбургского Дома детства Юрию Шатунову. После распада группы Кузнецов заручился согласием певца на создание музейной коллекции, однако фотографии, документы и другие личные вещи певца так и не попали в Оренбург. С 2020 года в интерактивном музее "Галерея выдающихся оренбуржцев", который открыла "Евразия", существует экспозиция, рассказывающая о Шатунове и Кузнецове.

Оренбургский благотворительный фонд попросил всех неравнодушных поклонников творчества Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова помочь в сборе полноценной музейной коллекции из вещей исполнителей.